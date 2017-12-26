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Культура и отдых

Директор "Арсенала" Анна Гор вошла в топ-50 влиятельных фигур в российском искусстве за 2017 год по версии "Артгида"

26 декабря 2017 18:14  [121] Культура и отдых
Анна Гор

Анна Гор

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ "Арсенал" Анна Гор вошла в топ-50 самых влиятельных фигур в российском искусстве в 2017 году по версии издания "Артгид". Об этом сообщается на сайте издания.

26 декабря 2017 года "Артгид" представил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в современном искусстве. Нижегородка Анна Гор заняла в нем 13 строчку, а руководитель выставочного отдела "Арсенала" Алиса Савицкая – 49 место.

Возглавила рейтинг директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

СПРАВКА:
Топ формировался на основании мнений экспертов. В длинном листе номинантов эксперты оценивали каждого по десятибалльной системе. Далее баллы, полученные каждым кандидатом, суммировались, и первые 50 персон (среди арт-деятелей) или 20 (среди художников), получившие наибольшее количество баллов, попали в финальный список.

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