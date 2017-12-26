Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство нового знакомого из-за кражи куртки Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство нового знакомого из-за кражи куртки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 27 декабря 2017 года.

По версии следствия, 5 июля 2017 34-летний обвиняемый познакомился с 53-летним мужчиной "с целью хищения чужого имущества". Он пригласил мужчину в свою квартиру, расположенную в доме по пр. Кораблестроителей Сормовского района, и там похитил куртку потерпевшего, висевшую на вешалке, и мобильный телефон стоимостью четыре тысячи рублей. Когда потерпевший потребовал вернуть его вещи, хозяин нанес гостю четыре удара ножом. Пострадавшему удалось вырваться от нападавшего. Соседи вызвали карету скорой помощи, которая доставила потерпевшего в больницу. Как отмечается в сообщении, только благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив.

Кроме того, 8 июля 2017 в вечернее время обвиняемый во дворе одного из домов Сормовского района похитил мобильный телефон у несовершеннолетнего подростка, причинив ущерб на сумму 14 тысяч рублей.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, ранее он уже был судим за совершение преступлений против собственности.

В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) направлено в суд..