Почти 4,5 тонны санкционных яблок с нижегородского склада будут уничтожены по постановлению таможни Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 4,5 тонны санкционных яблок с нижегородского склада будут уничтожены по постановлению таможни. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского таможенного управления 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, 26 декабря сотрудники Приволжского таможенного управления, а также региональных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора на одном из складов Нижнего Новгорода выявили 4,32 тонны яблок без маркировки.

В ходе проверки было установлено, что на складе находится 360 коробок с яблоками. "Упаковка характерна для плодоовощной продукции, производимой в Республике Польша, на коробках отсутствовала маркировка, имелись следы её удаления. Предъявленные документы не соответствовали данной партии яблок", - говорится в пресс-релизе.

Товары были сняты с реализации и 27 декабря будут уничтожены за счёт собственника.