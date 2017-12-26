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Почти 4,5 тонны санкционных яблок с нижегородского склада будут уничтожены по постановлению таможни. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского таможенного управления 27 декабря 2017 года.
Согласно информации, 26 декабря сотрудники Приволжского таможенного управления, а также региональных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора на одном из складов Нижнего Новгорода выявили 4,32 тонны яблок без маркировки.
В ходе проверки было установлено, что на складе находится 360 коробок с яблоками. "Упаковка характерна для плодоовощной продукции, производимой в Республике Польша, на коробках отсутствовала маркировка, имелись следы её удаления. Предъявленные документы не соответствовали данной партии яблок", - говорится в пресс-релизе.
Товары были сняты с реализации и 27 декабря будут уничтожены за счёт собственника.
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