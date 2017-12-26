Строительные полномочия города: Мария Попова против Анны Давыдовой, - анонс "Нижегородского рабочего" на 27 декабря Общество

Строительные полномочия города: правозащитница Мария Попова против градозащитницы Анны Давыдовой - анонс газеты Нижегородский рабочий от 27 декабря.

По мнению госпожи Поповой на людей попросту надели розовые очки: "для всех вас будет создана нижегородская агломерация" — это теория, а на практике — всё это не более чем жесткий отъем градостроительных полномочий. Давыдова же обращает внимание на то, что городские власти, пользуясь своими полномочиями, лоббировали чьи-то бизнес-интересы. Она уверена, что и впредь спекуляции неизбежны, пока у горожан не появятся соответствующие полномочия. Публичные слушания, например, должны носить не рекомендательный, а обязательный характер, как и доводы горожан против того или иного проекта. Какова же дальнейшая перспектива, связанная с развитием нижегородской агломерации - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Одна из красивейших улиц города встретит нижегородцев и гостей города настоящей сказкой в преддверии Нового года. Корреспонденты "НР" узнали из первоисточника об особенностях проведения фестиваля у руководителя проекта "Рождественская сторона: Добро пожаловать!" Александра Серикова. "Мы хотим продемонстрировать жителям и гостям нашего города многообразие мест отдыха, развлечений, творчества, сосредоточенных на улице Рождественской" - чем удивят организаторы творческого фестиваля "Рождественская сказка" своих гостей, читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Главные итоги за полгода – сильные решения хрупкой женщины во главе Нижнего Новгорода. Именно то, что за последние месяцы городская власть стала более открытой, понятной, доступной для людей, Елизавета Солонченко назвала главным итогом своего короткого, но, безусловно, яркого периода пребывания в статусе главы Нижнего Новгорода. В каком статусе мы увидим первую леди-мэра в новом году — читайте в свежем номере "Нижегородский рабочий".