Синоптики прогнозируют температуру около 0° в Нижегородской области до 31 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют температуру около 0° в Нижегородской области до 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, 27 декабря будет пасмурно, ожидаеются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер 5-10 м/с. Температура днем при юго-западном ветре - -1…+2°. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

28-31 декабря синоптики обещают также значительную облачность. Температура днем 0…+2°, минимальные значения ночью 0…-2°, при прояснениях на 1-2 градуса ниже. Местами кратковременные осадки - дождь с мокрым снегом. На дорогах наледи.