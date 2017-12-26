Пожилой водитель Volkswagen погиб в ДТП с МАЗом в Кстовском районе Нижегородской области 26 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожилой водитель Volkswagen погиб в ДТП с МАЗом в Кстовском районе Нижегородской области 26 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 15:05 на 464 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 77-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузом МАЗ.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки получил смертельное ранение.

Как сообщалось ранее, в этот же день 24-летняя девушка-пешеход погибла под колёсами маршрутки на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде.