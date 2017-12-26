Жительница Воротынского района Нижегородской области подозревается в убийстве новорожденного ребенка Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Воротынского района Нижегородской области подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 27 декабря 2017 года.

По версии следствия, утром 26 декабря в пристроенном к дому сарае подозреваемая самостоятельно родила ребенка. Сразу после этого она руками задушила новорожденного мальчика, завернула его в куртку и оставила тело в сарае. В связи с ухудшением состояния здоровья женщина была доставлена в райбольницу.

Подозреваемая о своей беременности никому не сообщала, у врачей не наблюдалась. Она имеет четырех малолетних детей, на профилактических учетах не состоит.

Уголовное дело в отношении 33-летней женщины возбуждено по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Напомним также, что жительница Бора была отправлена в октябре на принудительное лечение за убийство новорожденного ребенка.