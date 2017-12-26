Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода приговорен к году колонии за избиение отца Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода приговорен к году колонии общего режима за избиение отца. Об этом Автозаводский районный суд сообщил 27 декабря 2017 года.

Суд установил, что в конце августа 2016 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим отцом 1950 года рождения. Между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый подошел к отцу, сидящему на кровати, и нанес последнему не менее пяти ударов по грудной клетке и рукам.

Уголовное дело в отношении автозаводца было возбуждено по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Мужчина был ранее судим, он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговор в законную силу не вступил.