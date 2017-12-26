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Происшествия

Силовики разыскали пропавшую в Нижегородской области мать с пятью детьми

27 декабря 2017 14:43  [228] Происшествия

Фото: СК РФ

Сотрудники СК и полиции нашли женщину с пятью малолетними детьми, уехавшую из Гагинского района Нижегородской области и потом не выходившую на связь с близкими.

Как сообщила 27 декабря 2017 года пресс-служба СУ СК РФ по региону, заявление об исчезновении 23-летней матери с детьми поступило в правоохранительные органы от родственницы разыскиваемой. В ходе поисковых мероприятий было установлено, что пропавшая вместе с детьми находится на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, женщина уехала из Гагинского района в Нижний Новгород. Через некоторое время она перестала выходить на связь с родственниками.

В связи с тем, что женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей, она привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.5.25 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Трое ее детей помещены в один из социально-реабилитационных центров Нижнего Новгорода, остальные – в детскую больницу.

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