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Бизнес

"Ростелеком" обнуляет стоимость всех звонков в пакетах минут "Твоя страна" 31 декабря и 1 января

27 декабря 2017 14:58  [111] Бизнес

"Ростелеком" обнуляет стоимость всех звонков в пакетах минут "Твоя страна" 31 декабря и 1 января. Об этом сообщает пресс-служба компании 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, макрорегиональный филиал "Волга" компании "Ростелеком" в рамках новогодней акции обнуляет 31 декабря и 1 января стоимость местных и междугородных звонков в пакетах минут "Твоя страна 200" и "Твоя страна 500". "Пользователи пакетов могут бесплатно звонить с домашнего телефона по всей стране (кроме республики Крым и Севастополя) без ограничений по продолжительности разговоров", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщает пресс-служба компании, пакеты минут "Твоя страна" позволяют звонить через "восьмерку" по домашнему телефону как можно больше, но при этом не переплачивать за связь. "Твоя страна 200" включает 100 минут в месяц местных соединений и 100 минут в месяц соединений на любые номера, стационарные и мобильные по всей России.

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