Правительство РФ увеличило на 1,5 млн рублей субсидии нижегородским аграриям на кредиты в 2017 году Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство РФ увеличило на 1,5 млн рублей субсидии нижегородским аграриям на кредиты в 2017 году. Об этом сообщается на сайте кабмина 27 декабря 2017 года.



Согласно информации, 26 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении среди регионов субсидий на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.



Аналогичное распоряжение от 30 января 2017 года признано утратившим силу. Напомним, прежним документом Нижегородской области выделялось 368,7 млн рублей. Распоряжение от 26 декабря предполагает, что регион в 2017 году должен получить в общей сложности 370,3 млн рублей на эти цели.