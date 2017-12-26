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Экономика

Правительство РФ увеличило на 1,5 млн рублей субсидии нижегородским аграриям на кредиты в 2017 году

27 декабря 2017 15:08  [119] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство РФ увеличило на 1,5 млн рублей субсидии нижегородским аграриям на кредиты в 2017 году. Об этом сообщается на сайте кабмина 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, 26 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении среди регионов субсидий на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

Аналогичное распоряжение от 30 января 2017 года признано утратившим силу. Напомним, прежним документом Нижегородской области выделялось 368,7 млн рублей. Распоряжение от 26 декабря предполагает, что регион в 2017 году должен получить в общей сложности 370,3 млн рублей на эти цели.

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