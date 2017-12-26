НОКК планирует вложить 400 млн рублей в модернизацию 11 котельных в Володарском районе Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Нижегородская областная коммунальная компания" (НОКК) планирует вложить 400 млн рублей в модернизацию 11 котельных в Володарском районе Нижегородской области.

Как сообщила пресс-служба общества 27 декабря 2017 года, инвестиции планируется направить на модернизацию котельных в г. Володарск и поселках Ильиногорск, Центральный, Инженерный и Фролищи.

В сообщении не называются сроки приведения модернизации, однако говорится, что инвестиции предполагается освоить в течение нескольких ближайших лет.

Кроме того, НОКК планирует вложить в системы водоснабжения и водоотведения в районе еще 84 млн рублей.

По данным НОКК, в декабре 2016 года компания заключила концессионное соглашение с володарской администрацией. В рамках этой концессии на всех артезианских скважинах установлены новые глубинные насосы, восстановлена резервная скважина, заменены сетевые насосы в котельных в п. Фролищи и произведен капитальный ремонт артезианской скважины в п. Центральный и в г. Володарск, а в котельной п. Инженерный завершается капитальный ремонт водогрейного котла.

На всех котельных заменена запорная арматура, контрольно-измерительные приборы, восстановлена теплоизоляция на теплотрассах. На инженерных коммуникациях заменено 440 метров теплотрассы и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исполнении в г. Володарск, заменено более 250 метров старых труб на полипропилен трассы холодного водоснабжения в п. Центральный.

СПРАВКА:

АО "Нижегородская областная коммунальная компания" (ранее ОАО "НТК") создано в декабре 2009 года для реализации концепции развития систем теплоснабжения Нижегородской области, позднее охватило всю коммунальную сферу. АО "НОКК" предоставляет услуги населению, занимается модернизацией и реконструкцией систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 51% акций принадлежит министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений региона, 49% - ОАО "Московская объединенная энергетическая компания". Размер уставного капитала – 100 тысяч рублей.