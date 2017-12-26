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Общество

"Газпром межрегионгаз" предупреждает об отключении газа за долги семи предприятиям Нижегородской области с 29 декабря

27 декабря 2017 16:21  [258] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Газпром межрегионгаз" предупреждает об отключении газа за долги семи предприятиям Нижегородской области с 29 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" 27 декабря.

Согласно информации, ресурсоснабжающая организация направила ряду теплоснабжающих организаций уведомление о необходимости незамедлительного погашения задолженности за газ. В случае отсутствия платежей с 29 декабря может быть введено ограничение газоснабжения в отношении: МУП "Тепловые сети" Городецкого района, МП "Жилкомсервис" городского округа Навашинский, ООО "КомСервис" Вачского района, МУП "Теплосети" Уренского района, МУП ЖКХ Кузнецовское г.о. г. Чкаловск, МП Линдовский "ККП и Б" г.о. г. Бор, МУП "Коммунальщик" Пильнинского района.

Общая сумма задолженности данных теплоснабжающих организаций перед поставщиком газа АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" составляет 60,6 млн рублей.

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