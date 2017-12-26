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Общество

Почти 99% нижегородских школьников успешно написали итоговое сочинение в 2017 году

27 декабря 2017 16:49  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 99% нижегородских школьников успешно написали итоговое сочинение в 2017 году. Об этом сообщает минобразования региона 27 декабря 2017 года.

По информации министерства образования, итоговое сочинение 6 декабря 2017 года писали 12 тысяч 418 нижегородских выпускников, итоговое изложение - 274 обучающихся региона. "Зачет" как допуск к экзаменам получили 98,94% нижегородцев, что сравнимо с результатами по всей России (98% россиян получили "зачет" за итоговое сочинение). "Незачет" получили 132 обучающихся, что составляет 1,06% от общего количества участников итогового сочинения (в среднем по РФ 2%). С итоговым изложением справились все обучающиеся.

Выбор тем сочинения распределился следующим образом: "Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?" – 41,24%; "Когда измену можно простить?" – 28,25%; "Чем смелость отличается от безрассудства?" – 10,53%; "Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?" – 10,4%; "Бывает ли общественное мнение ошибочным?" – 9,58%.

За нарушение порядка проведения итогового сочинения (наличие мобильных телефонов и шпаргалок) были удалены пять человек.

Отмечается, что повторно написать сочинение могут учащиеся, получившие "незачет"; обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его сдачу по уважительным причинам, а также удаленные с итогового сочинения. Для этого предусматриваются дополнительные сроки 7 февраля и 16 мая 2018 года.

Напомним, что в ноябре 2017 года состоялось пробное сочинение, которое успешно написали 92% выпускников.

Как сообщалось ранее, количество золотых медалистов в Нижегородской области по итогам 2017 года увеличилось на 12,6% (или на 174 человека) по сравнению с 2016 годом - до 1557 выпускников.

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