"Ростелеком" наградил призера конкурса "Спасибо Интернету!" из Арзамаса Нижегородской области Общество

"Ростелеком" наградил нижегородского призера третьего всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету – 2017!". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, победителем стал житель Арзамаса Виктор Комков. Участие в конкурсе приняли представители старшего поколения пользователей интернета, обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы. Конкурс призван повысить популярность обучения компьютерной грамотности граждан старшего возраста, а также продемонстрировать доступность социальных государственных услуг и сервисов в электронном виде.

Конкурс "Спасибо интернету – 2017!" проводился в нескольких номинациях, среди которых "Портал gosuslugi.ru: мой опыт", "Мои интернет-достижения", "Интернет-предприниматель, интернет – работодатель", "Интернет-краевед, Интернет-путешественник". Победителей определила конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители "Ростелекома", Пенсионного Фонда России, министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Работа Комкова заняла второе место в номинации "Портал gosuslugi.ru: мой опыт". 64-летний житель Нижегородской области является активным пользователем портала. С помощью электронных госуслуг он получил документ, подтверждающий право собственности на земельный участок в садоводстве, решил вопрос по оформлению сделки с недвижимостью, а также сделал перерасчет выплат ежемесячной денежной компенсации ветерана труда.

В этом году на конкурс поступило более трех тысяч заявок из 76 регионов России. Рекордом 2017 года стало участие в конкурсе Надежды Мягких из Братска Иркутской области, которой исполнился 101 год. Возраст еще четверых участников — более 90 лет. 76% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов, что свидетельствует о высоком уровне проникновения интернета в стране.

Конкурс организован разработчиками программы "Азбука интернета" "Ростелекомом" и Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности.