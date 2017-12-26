"Волга груп агро" приобрела 35% ООО "Южные земли" Бизнес

"Волга груп агро" приобрела 35% ООО "Южные земли". Об этом сообщила газета "Ведомости" 27 декабря 2017 года.

Сегодня стало известно о сделке с участием предпринимателя Дмитрия Аржанова, реализующего несколько крупных сельхозпроектов на юго-востоке Нижегородской области.

"Волга груп агро" (входит в инвестгруппу Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко) приобрела долю в 35% в капитале ООО "Южные земли" (входит в агрохолдинг "АФГ Националь"). Сумма сделки не раскрывается.

"Южные земли" занимаются интенсивным садоводством. Уже заложено 395 га яблоневых садов, питомник и первая очередь фруктохранилища на 5000 т. В проект вложено 2,3 млрд рублей. До конца 2018 года компания намерена заложить еще 306 га садов. На следующий год также запланировано строительство второй очереди фруктохранилища еще на 5 тысяч тонн.

"Партнерство с "Южными землями" - важный шаг в реализации стратегии в агросекторе. У группы уже есть другой проект по выращиванию яблок: в 2014 году она приобрела миноритарную долю в компании "Алма продакшн", у которой более 300 га садов", - приводятся слова директора по связям с общественностью Volga Group Антона Куревина.

"Мы высоко оцениваем этот рынок с точки зрения его инвестиционной привлекательности и потенциала роста, в том числе за счет реализации государственной политики импортозамещения", - добавил Куревин.

"Объединив ресурсы и опыт, компании смогут вывести российское плодоводство на новый уровень развития, сделать отрасль более технологичной и конкурентоспособной", - уверен гендиректор холдинга "АФГ Националь" Юрий Белов.

По информации от участников рынка, в качестве одного из направлений дальнейшего сотрудничества "Волга Груп Агро" со структурами, близкими к Аржанову, рассматривались совместные инвестиции в нижегородский ягодный проект.

Напомним также, что вчера врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти глава региона назвал основные задачи по развитию сельскохозяйственного производства. Он отметил, что необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в отрасль, развивать новые направления. Например, создать ягодный и овощной кластеры, выращивать и перерабатывать технические культуры.

Как сообщалось ранее, промышленное производство разных видов ягод открылось в Сергачском районе Нижегородской области в 2017 году. Предприятием (ООО "Рассвет", соинвестором которой является бизнесмен Дмитрий Аржанов) в этом году высажено 20 га клубники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики. На новом производстве создано почти 200 сезонных и постоянных рабочих мест. В сентябре компания подписала соглашение с правительством Нижегородской области о сотрудничестве в рамках расширения ягодного сада ООО "Рассвет" в Сергаче. Предположительно в 2018 году сад планируется расширить ещё на 50 га, на что потребуется около 200 млн рублей. Всего в проект вложено уже 300 млн рублей.