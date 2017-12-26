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Общество

Более 50 школьников Канавинского района Нижнего Новгорода приняли участие в конкурсе "Ледовая фантазия"

27 декабря 2017 18:16  [110] Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Более 50 школьников Канавинского района Нижнего Новгорода приняли участие в конкурсе "Ледовая фантазия". Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 27 декаьря 2017 года.

Согласно информации, конкурс проводился в рамках зимнего фестиваля городской среды "Нижний, выходи гулять!". Конкурс проходил на ледовой арене ФОКа "Мещерский".

В конкурсе приняли участие школьники в возрасте от восьми до 18 лет, соревнующихся в различных номинациях; "Образ новогоднего настроения", "Творческая оригинальность", "Традиции народной стилистики" и других. Поддержать конкурсантов на ледовую арену пришли одноклассники и друзья, всего более 300 человек. По итогам соревнований все участники были награждены дипломами, сладкими подарками, билетами на каток в парке им. 1 Мая.

"Здесь, на ледовой арене, собрались ребята, желающие показать свое мастерство в катании на льду. Каждый из вас по-своему талантлив и оригинален. За проявленную активность и творческое мастерство все участники будут награждены грамотами и сладкими подарками. Примите мои поздравления с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым, ну а в новом году я желаю вам активнее развиваться в спорте, учебе и творчестве", - поздравил участников и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.

Зимний фестиваль городской среды "Нижний, выходи гулять!" проводится с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года. Одна из основных его целей - стимулирование жителей города к активному участию в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В Нижнем Новгороде он получит свое продолжение в 2018 году.

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