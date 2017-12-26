Гармонь ручной работы XIX века с нижегородской мусоросортировочной линии передана в музей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гармонь ручной работы XIX века с нижегородской мусоросортировочной линии передана в музей. Об этом ЗАО "Управление отходами-НН" сообщило 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, уникальная гармонь середины XIX века была обнаружена на Городецком мусоросортировочном комплексе (МСК). В зону обслуживания Городецкого МСК попадают старообрядческие деревни Семeновского района. Зачастую новые хозяева старых домов выбрасывают хлам. Так по всей видимости случилось и в этот раз. И на линии сортировки оказалась гармонь ручной работы в довольно хорошем состоянии. Сохранилась эмблема мастера и редкие резные элементы. Сотрудники Городецкого МСК сначала показывали интересную находку гостям комплекса, а потом родилась мысль отправить гармонь в настоящий музей. В Нижегородском архитектурно-историческом музее была проведена экспертиза и установлена подлинность и уникальность этого инструмента.

И теперь семeновская гармонь ручной работы XIX века продолжит свою жизнь в музее художественных промыслов. Сотрудники ЗАО "Управление отходами-НН" пообещали сообщать музейным работникам обо всех необычных находках на линии сортировки.

"На Городецком мусоросортировочном комплексе мы не только возвращаем вторичные материальные ресурсы в хозяйственный оборот, но и бережно относимся к культурным и историческим находкам, случайно попадающим в отходы. Приятно, когда редкие экспонаты получают вторую жизнь, являясь частью истории и культурной жизни нашего региона", - отметила генеральный директор ЗАО "Управление отходами-НН" Надежда Гаврилова.