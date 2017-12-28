Божественная литургия пройдёт в новогоднюю ночь в 20 нижегородских храмах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Божественная литургия пройдёт в новогоднюю ночь в 20 нижегородских храмах. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии 28 декабря 2017 года.

Согласно информации, в ночь с 31 декабря на 1 января богослужения пройдут в трёх храмах в Автозаводском районе: храм во имя святителя и чудотворца Николая (ул. Дьяконова), храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Гнилицкая), храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (посёлок Новое Доскино); в двух храмах Канавинского района: Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского (ул. Стрелка), храм в честь иконы Божией Матери "Иверская" (ул. Движенцев); в Православном приходе церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» в Ленинском районе (ул. Даргомыжского); в храме в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Московском районе (ул. Люкина); в двух храмах Советского района: храм в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества (ул. Бекетова) и собор Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня Крестовоздвиженского женского монастыря (Окский съезд); в храме во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона в Приокском районе (пр. Гагарина); в Спасо-Преображенском соборе в Сормовском районе (ул. Щербакова).

В Нижегородском районе литургия пройдёт в девяти церквях: церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (ул. Большая Покровская), православный приход церкви во имя Всемилостивейшего Спаса (ул. Горького), храм в честь Собора Пресвятой Богородицы (ул. Рождественская), храм в честь Воскресения Христова (ул. Шевченко), храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы (ул. Заломова), храм в честь Вознесения Христова (ул. Ильинская), храм в честь Успения Божией Матери Вознесенского Печерского мужского монастыря (ул. Приволжская слобода), Благовещенский мужской монастырь, храм святого благоверного князя Георгия Всеволодовича (пер. Мельничный) и Архиерейское подворье храма в честь святых Кирилла и Мефодия (ул. Грузинская).

Также в соборе Александра Невского митрополит нижегородский и арзамасский Георгий совершит новогодний молебен. Богослужение пройдёт 31 декабря в 17:00.