Последние новости рубрики Общество
28 декабря 2017 18:40  [143] Нижегородская канатная дорога будет работать до 22:00 в новогодние праздники
28 декабря 2017 17:52  [119] Итоговый межнациональный совет состоялся в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода 28 декабря
28 декабря 2017 17:34  [177] Адвокат из Нижнего Новгорода осуждена на 1,5 года лишения свободы за мошенничество в отношении заключенного
28 декабря 2017 17:16  [193] "Нижегородская область получит 41 автомобиль скорой помощи в 2018 году", - Дмитрий Сватковский
28 декабря 2017 16:21  [158] "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" поздравил самых добросовестных плательщиков и вручил им новогодние подарки
28 декабря 2017 15:47  [149] "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" поздравил самых добросовестных плательщиков по итогам 2017 года
28 декабря 2017 15:41  [227] "ГазЭнергоСтрой" смонтировала три реактора для обезвреживания промотходов "Черной дыры" в Нижегородской области
28 декабря 2017 15:27  [137] НИА "Нижний Новгород" заняло второе место в рейтинге медиаресурсов региона за III квартал 2017 года
28 декабря 2017 15:15  [147] Александр Прохорчев: "2017 год для Нижегородского водоканала стал годом больших свершений и приобретений"
28 декабря 2017 13:46  [165] Нижегородские полицейские изъяли 227 л спиртовых настоек из торгующей без лицензии аптеки
Общество

Депутат Госдумы Наталья Назарова провела встречи с жителями Павловского района Нижегородской области

28 декабря 2017 10:24  [138] Общество

Фото: пресс-служба Натальи Назаровой

Депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова провела встречи с жителями Павловского района. Об этом сообщает пресс-служба депутата 28 декабря 2017 года.

В числе визитов в районе Наталья Назарова пообщалась с жителями поселка Тумботино. На встрече были затронуты вопросы как местного, так и федерального значения, что, по мнению Натальи Назаровой, говорит об отклике жителей на актуальную повестку и их желании проявлять гражданскую позицию.

Еще одна встреча состоялось на одном из местных предприятий малого бизнеса. Главными темами обсуждения стали высокие энерготарифы, работа контрольно-надзорных органов, меры государственной поддержки.

"Все поднятые вопросы будут проработаны на разных уровнях, отдельные ситуации я взяла на личный контроль. Но много и общих проблем, по которым требуется диалог власти и предпринимательского сообщества, в частности, та же ситуация с малым бизнесом, которому необходима особая поддержка. Я думаю, что ситуация в Нижегородской области будет меняться к лучшему. И врио губернатора Глеб Никитин отметил, что регион может укрепить свои позиции в российском рейтинге по уровню развития малого и среднего бизнеса" - подчеркнула Наталья Назарова.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph