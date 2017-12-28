Депутат Госдумы Наталья Назарова провела встречи с жителями Павловского района Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба Натальи Назаровой

Депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова провела встречи с жителями Павловского района. Об этом сообщает пресс-служба депутата 28 декабря 2017 года.

В числе визитов в районе Наталья Назарова пообщалась с жителями поселка Тумботино. На встрече были затронуты вопросы как местного, так и федерального значения, что, по мнению Натальи Назаровой, говорит об отклике жителей на актуальную повестку и их желании проявлять гражданскую позицию.

Еще одна встреча состоялось на одном из местных предприятий малого бизнеса. Главными темами обсуждения стали высокие энерготарифы, работа контрольно-надзорных органов, меры государственной поддержки.

"Все поднятые вопросы будут проработаны на разных уровнях, отдельные ситуации я взяла на личный контроль. Но много и общих проблем, по которым требуется диалог власти и предпринимательского сообщества, в частности, та же ситуация с малым бизнесом, которому необходима особая поддержка. Я думаю, что ситуация в Нижегородской области будет меняться к лучшему. И врио губернатора Глеб Никитин отметил, что регион может укрепить свои позиции в российском рейтинге по уровню развития малого и среднего бизнеса" - подчеркнула Наталья Назарова.