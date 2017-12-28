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Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали на кировской трассе в Нижегородской области 27 декабря

28 декабря 2017 11:33  [429] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Борском городском округе Нижегородской области 27 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 16:20 на 31 км автодороги Нижний Новгород – Киров. Согласно информации, 30-летний водитель автомобиля Mitsubisi Lancer не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Skoda Roomster.

В результате ДТП погиб водитель Mitsubisi, также травмы получили четверо его пассажиров. Три женщины 50, 41 и 29 лет и восьмилетняя девочка были госпитализированы. По данным УГИБДД, ребёнок находился на заднем сидении без детского удерживающего устройства, была пристегнута ремнем безопасности.

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