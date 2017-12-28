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Общество

Нижегородец приговорен к семи месяцам колонии за неуплату алиментов в 37,5 тысяч рублей

28 декабря 2017 11:44  [145] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижнего Новгорода приговорен к семи месяцам колонии за неуплату алиментов в 37,5 тысяч рублей.

Судом установлено, что нижегородец в марте 2017 года привлечен к административной ответственности по ст. 5.35 прим.1 КоАП РФ за неуплату алиментов.

В период со 2 июня по 25 сентября 2017 года, то есть до истечения одного года со дня окончания исполнения постановления суда, нижегородец, будучи трудоспособным, официально не трудоустраивался, алименты на содержание своей 13-летней дочери не выплачивал. Задолженность по алиментным обязательствам составила 37,5 тысяч рублей.

Прокуратура отмечает, что мужчина ранее судим за совершение тяжкого преступления, судимость еще не погашена.

Мировой суд Московского района согласился с позицией государственного обвинителя, признал 39-летнего нижегородца виновным по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно) и приговорил к семи месяцам колонии строгого режима. Под стражу он был взят в зале суда.

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