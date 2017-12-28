Нелегальный мигрант осужден на 4,5 года за изнасилование девушки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гражданин Узбекистана осужден на 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима за сексуальное насилие над девушкой в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 28 декабря 2017 года.

Следствием и судом было установлено, что вечером 22 августа 2017 года мужчина провожал девушку, с которой он познакомился в этот день. Применив физическую силу, он затащил ее в безлюдное место на ул. Грекова в Ленинском районе. Там он ее избил и, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера. 19-летней потерпевшей удалось вырваться от злоумышленника, после чего она обратилась с заявлением в следственные органы.

Уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины было возбуждено по п."б" ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) и п."б" ч.2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему соединенные с угрозой убийством).

В ходе предварительного расследования обвиняемый был арестован. Вину он признал в полном объеме. На территории России гражданин Узбекистана находился нелегально. Приговор в законную силу не вступил.