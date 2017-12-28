Последние новости рубрики Происшествия
28 декабря 2017 17:15  [100] Житель г.Навашино Нижегородской области приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство женщины
28 декабря 2017 14:47  [180] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г.о. Бор Нижегородской области Клавдии Киселевой
28 декабря 2017 14:05  [131] Нижегородец осужден на год исправительных работ за ложное минирование кремля
28 декабря 2017 13:28  [116] Мужчина погиб на пожаре в г. Урень Нижегородской области 27 декабря
28 декабря 2017 13:09  [137] Жительница Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в убийстве сожителя
28 декабря 2017 12:33  [118] Суд приговорил жителя Дзержинска Нижегородской области к 14,5 годам колонии за убийство сожительницы
28 декабря 2017 12:02  [200] Житель Дзержинска Нижегородской области приговорен к пяти годам за развратные действия в отношении мальчиков
28 декабря 2017 12:00  [210] Нелегальный мигрант осужден на 4,5 года за изнасилование девушки в Нижнем Новгороде
28 декабря 2017 11:33  [427] Один человек погиб и четверо пострадали на кировской трассе в Нижегородской области 27 декабря
28 декабря 2017 10:45  [845] Кафе "Удача" сгорело из-за поджога в автозаводском парке в Нижнем Новгороде 27 декабря
Происшествия

Житель Дзержинска Нижегородской области приговорен к пяти годам за развратные действия в отношении мальчиков

28 декабря 2017 12:02  [200] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Дзержинска приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение развратных действий в отношении мальчиков. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 28 декабря 2017 года.

Следствием и судом установлено, что с июня по декабрь 2016 года подсудимый под предлогом угостить сладостями приглашал школьников 2000 и 2002 годов рождения к себе домой, где показывал фильмы, в том числе порнографического содержания, а также совершал в отношении подростков развратные действия. Об этом сотруднику инспекции по делам несовершеннолетних стало известно при работе с одним из подростков.

Уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины было возбуждено по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц). Обвиняемый вину признал. Он трудоустроен и положительно характеризуется. Приговор вступил в законную силу.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph