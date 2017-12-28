Житель Дзержинска Нижегородской области приговорен к пяти годам за развратные действия в отношении мальчиков Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Дзержинска приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение развратных действий в отношении мальчиков. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 28 декабря 2017 года.

Следствием и судом установлено, что с июня по декабрь 2016 года подсудимый под предлогом угостить сладостями приглашал школьников 2000 и 2002 годов рождения к себе домой, где показывал фильмы, в том числе порнографического содержания, а также совершал в отношении подростков развратные действия. Об этом сотруднику инспекции по делам несовершеннолетних стало известно при работе с одним из подростков.

Уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины было возбуждено по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц). Обвиняемый вину признал. Он трудоустроен и положительно характеризуется. Приговор вступил в законную силу.