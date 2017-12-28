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Бизнес

Суд прекратил производство по делу об отказе УФНС зарегистрировать Андрея Горшкова гендиректором РУМО

28 декабря 2017 12:23  [185] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Суд прекратил производство по делу об отказе нижегородского УФНС зарегистрировать Андрея Горшкова гендиректором ОАО "РУМО". Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области 28 декабря.

В заседании, назначенном на 22 декабря, был объявлен перерыв до 28 декабря. По итогам заседания производство по делу завершено. Напомним, УФНС зарегистрировало Андрея Горшкова гендиректором ОАО "РУМО" 1 декабря. До этого он судился с ведомством, отказывающимся внести в ЕГРЮЛ его фамилию. Совет директоров компании назначил Андрея Горшкова новым гендиректором ОАО "РУМО" еще 29 мая 2017 года, однако до декабря в реестре гендиректором значился Вячеслав Голанов, фактически покинувший компанию в начале этого года.

Напомним также, что ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ, Ленинградская область) ведет переговоры о выкупе головного производственного комплекса "РУМО" с передачей всей конструкторской документации в управление.

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