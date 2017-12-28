"Нижновэнерго" выявило хищения электроэнергии хлебозаводом и отелем на сумму свыше 9,6 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выявили два случая безучетного потребления электроэнергии в особо крупных размерах в Сосновском и Городецком районах Нижегородской области.

Как сообщила 28 декабря 2017 года пресс-служба компании, хлебозавод в Сосновском районе после вмешательства в прибор учета незаконно потребил 2,2 млн кВт ч электроэнергии на 6,4 млн рублей. Загородный отель в Городецком районе похитил 1,2 млн кВт ч, что в денежном выражении составляет 3,27 млн рублей.

По мнению "Нижновэнерго", в действиях этих потребителей могут усматриваться признаки составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере) и ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Материалы по выявленным фактам направлены в правоохранительные органы для рассмотрения возможности привлечения нарушителей к уголовной ответственности. Сейчас проводится доследственная проверка по материалам дела.

Напомним, в октябре "Нижновэнерго" сообщало, что наиболее частые факты хищения электроэнергии выявлены в Сергачском, Бутурлинском, Володарском, Вознесенском, Воскресенском, Гагинском, Дивеевском, Кстовском и Павловском районах.