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Жительница Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в убийстве сожителя. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 27 декабря 2017 года.
По версии следствия, вечером 3 ноября в доме на ул. Молодежной в ходе семейной ссоры мужчина, приревновав свою сожительницу, ударил ее несколько раз. Спустя непродолжительное время обвиняемая, обидевшись на беспочвенные подозрения, нанесла сожителю, который разговаривал по телефону, ножевое ранение в грудь. От полученных телесных повреждений 35-летний потерпевший скончался на месте.
Уголовное дело в отношении 27-летней женщины возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Обвиняемая вину признала, она заключена под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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