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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в г. Урень Нижегородской области 27 декабря

28 декабря 2017 13:28  [116] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре в г. Урень Нижегородской области 27 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 07:42 в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Коммунистической. Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых подразделений дом горел по всей площади. В результате пожара сгорел дом на площади 54 кв.м.

На месте пожара было обнаружено тело погибшего 52-летнего хозяина дома. Предположительно, причиной пожара стало неосторожность при курении погибшего.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 24 человека личного состава и семь единиц техники.

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