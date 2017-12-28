Мужчина погиб на пожаре в г. Урень Нижегородской области 27 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре в г. Урень Нижегородской области 27 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 07:42 в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Коммунистической. Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых подразделений дом горел по всей площади. В результате пожара сгорел дом на площади 54 кв.м.

На месте пожара было обнаружено тело погибшего 52-летнего хозяина дома. Предположительно, причиной пожара стало неосторожность при курении погибшего.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 24 человека личного состава и семь единиц техники.