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28 декабря 2017 13:46  [164] Нижегородские полицейские изъяли 227 л спиртовых настоек из торгующей без лицензии аптеки
Общество

Нижегородские полицейские изъяли 227 л спиртовых настоек из торгующей без лицензии аптеки

28 декабря 2017 13:46  [164] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские полицейские изъяли 227 л спиртовых настоек и 266 упаковок лекарств из торгующей без лицензии аптеки. Об этом пресс-служба ГУ МВД РФ по региону сообщила 28 декабря 2017 года.

Согласно информации, при проверке аптеки сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Нижнему Новгороду установлено, что ее владелец осуществляла реализацию медпрепаратов без соответствующей лицензии и необходимых товарно-сопроводительных документов.

По этому факту возбуждено дело по ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Напомним также, что в декабре предприниматель из Павловского района был осужден на пять лет условно за производство и сбыт немаркированной алкогольной продукции.

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