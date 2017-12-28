Нижегородец осужден на год исправительных работ за ложное минирование кремля Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец осужден на год исправительных работ по месту работы с удержанием 10% заработка за ложное минирование кремля.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 28 декабря 2017 года, подсудимый в сентябре находился на садовом участке в СО "Ленинец-8" Дальнеконстантиновского района. Со своего мобильного телефона он позвонил по каналу связи "112" и сообщил о заложенном взрывном устройстве и готовящемся взрыве на территории кремля

Эта информация была незамедлительно передана в полицию. Учитывая, что взрыв в общественном месте создает опасность гибели людей, на территорию кремля прибыли сотрудники полиции и инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками с целью предотвращения теракта. При обследовании территории кремля взрывное устройство обнаружено не было.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).

Подсудимый вину признал полностью. Кроме исправительных работ с него взыскано 2,5 тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.