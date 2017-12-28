Долг юрлиц Дзержинска, Кстово и Балахны перед "Т Плюс" составил 439 млн рублей по данным на 21 декабря Бизнес

Сумма долга за тепловую энергию и горячую воду юридических лиц Дзержинска, Кстово и Балахны Нижегородской области составил 439 млн рублей по данным на 21 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации – нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" 28 декабря.

Согласно информации, ежемесячно "Т Плюс" направляет данные о платежной дисциплине потребителей в "Систему профессионального анализа рынков и компаний" (СПАРК). "Передача данных о контрагентах, которые нарушают договор в части оплаты потребленного ресурса, в систему "СПАРК" позволяет предупредить будущих партнеров данных организаций. К примеру, в г.Кстово и Кстовском муниципальном районе огромную задолженность (более 69 млн рублей) накопили бюджетных учреждения. Наличие задолженности негативно сказывается на деловой репутации организации. Система "СПАРК" оценивает конкретные факты, раскрывает возможности для анализа состояния организации с целью принятия решений о дальнейших действиях по взысканию задолженности", - подчеркнул директор нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Список крупных потребителей-должников среди юридических лиц, данные о которых направлены в СПАРК: ОАО "Полиграфкартон" (Балахна) – 157,7 млн рублей, МУП "МП "Теплоэнерго" МО "Балахнинский муниципальный район Нижегородская область" - 43,5 млн рублей, АО "Ремонтно-эксплуатационное управление" (Дзержинск) – 39,7 млн рублей, АО "Главное управление жилищно – коммунального хозяйства" (Дзержинск) - 16,7 млн рублей, ЗАО "ДСК-НН" (Кстово) – 11,6 млн рублей, ООО "ЖК Сервис" (Дзержинск) – 10,1 млн рублей.

Как сообщается в пресс-релизе, в отношении недобросовестных плательщиков среди юридических лиц применяется процедура ограничения подачи ресурса.

Напомним, что долг всех потребителей (юридических и физических лиц) Дзержинска, Кстово и Балахны за тепловые ресурсы перед "Т Плюс" на 1 ноября 2017 года составил более 1,7 млрд рублей. При этом долг юрлиц на конец октября составил 417,1 млн рублей.