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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г.о. Бор Нижегородской области Клавдии Киселевой

28 декабря 2017 14:47  [180] Происшествия
Клавдия Киселева

Клавдия Киселева

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г.о. Бор Нижегородской области пенсионерки Клавдии Киселевой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 28 декабря 2017 года.

Согласно информации, 70-летняя женщина 26 декабря уехала из дома в п. Чисто-Борское на Бор и не вернулась.

Ее приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы седые до плеч, зеленые глаза. Пенсионерка была одета в светло-серый пуховик, шапку брусничного цвета и синие "дутики" с белой подошвой. При себе она имела пакет с документами и черную сумку.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят сообщить ее по телефонам: 8 (83160) 4-17-57 (полиция) и +7 920-019-32-61 (волонтеры).

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