НИА "Нижний Новгород" заняло второе место в рейтинге медиаресурсов региона за III квартал 2017 года Общество

НИА "Нижний Новгород" заняло второе место в рейтинге медиаресурсов региона за III квартал 2017 года. Об этом сообщается на сайте "Медиалогии".

Согласно исследованию, ИА NewsNN с индексом цитируемости (ИЦ) 62,37 поднялось на одну позицию и заняло первую строчку ТОП-20 самых цитируемых СМИ Нижегородской области. На второе место с первого подвинулось НИА "Нижний Новгород" с индексом 43,55. На третье место поднялось со строчки ниже NN.ru, обогнав РИА "Время Н" (24,43)

Как и во втором квартале 2017 года, лидерскую позицию в сфере телевидения сохранила "Волга-ТВ", она находится на 11 строчке рейтинга, опустившись на пять позиций (ИЦ – 8,29). Среди газет по-прежнему лидирует "Нижегородский рабочий" (ИЦ – 5,75, 13 место общего рейтинга).

Активную динамику показали Innov.ru, поднявшееся на семь позиций и занявшее шестую строчку, и ГТРК "Нижний Новгород", которая поднялась на пять позиций и заняла 12 место.

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте "Медиалогии".

Напомним, по итогам II квартала тройка лидеров выглядела следующим образом: НИА "Нижний Новгород" (53,62), NewsNN (40,34), РИА "Время Н" (28,19)

СПРАВКА:

В медиарейтинг вошли СМИ Нижегородской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 41 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.