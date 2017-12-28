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"Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" поздравил самых добросовестных плательщиков по итогам 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 28 декабря 2017 года.
Сотрудники АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" посетили нижегородцев, в течение 2017 года своевременно оплачивавших счета за предоставляемые ресурсы.
"Компания не могла не отметить своих самых добросовестных плательщиков – сегодня мы вручили им небольшие новогодние подарки. Граждане, производящие оплату своевременно, тем самым помогают нам не растить дебиторскую задолженность", - говорится в сообщении.
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