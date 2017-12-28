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Происшествия

Житель г.Навашино Нижегородской области приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство женщины

28 декабря 2017 17:15  [99] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель г.Навашино Нижегородской области приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии за убийство женщины. Об этом Навашинский райсуд сообщил 28 декабря 2017 года.

В сообщении говорится, что в начале января 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения познакомился с женщиной. Он пригласил ее к себе в гости для совместного распития спиртного. Во время распития между ними произошла ссора.

Подозреваемый нанес несколько ударов женщине по лицу. Потом он вытащил ее на садово-огородный участок, где избил ее ногами и деревянной палкой. Потом он сжал шею потерпевшей, перекрыв доступ воздуха. Он удерживал ее до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни. Подсудимый оставил женщину на участке и скрылся с места преступления.

Уголовное дело было возбуждено ч.1 ст.105 (убийство). Приговор в законную силу не вступил.

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