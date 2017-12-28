Адвокат из Нижнего Новгорода осуждена на 1,5 года лишения свободы за мошенничество в отношении заключенного Общество

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Адвокат из Нижнего Новгорода осуждена на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в отношении заключенного.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 28 декабря 2017 года, в 2014 году за юридической помощью к адвокату обратился отбывающий наказание осужденный для представления его законных интересов. Адвокат согласилась представлять его интересы.

При общении в исправительном учреждении осужденный сообщил адвокату, что желает условно-досрочно освободиться от отбытия наказания. Адвокат много месяцев обещала содействие. За все время она получила от осужденного 680 тысяч рублей, чем причинила последнему значительный ущерб. Похищенными денежными средствами адвокат распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении адвоката было возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

На суде женщина поддержала заявленное на стадии окончания предварительного расследования ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, согласившись в полном объеме с предъявленным ей обвинением.

Кроме того, гражданский иск потерпевшего был удовлетворен частично, с осужденной взыскано в его пользу 669 тысяч рублей с учетом добровольного возмещения 11 тысяч рублей.