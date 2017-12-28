ТЦ "Мебельный Базар" предложил жителям ЖК "Окский Берег" совершать покупки с новогодними скидками Бизнес

ТЦ "Мебельный Базар" предложил жителям ЖК "Окский Берег" совершать покупки с новогодними скидками. Об этом пресс-служба торгцентра сообщила 28 декабря 2017 года.

Согласно информации, мебельный торговый центр "Мебельный Базар" и жилой комплекс "Окский Берег" вновь проводят совместную акцию. Специально для обладателей квартир в жилом комплексе "Окский Берег" в салонах торгового центра "Мебельный Базар" действуют новогодние скидки.

ЖК "Окский Берег" и ТЦ "Мебельный Базар" уже долгое время являются партнерами и не первый раз проводят совместные акции и мероприятия. В этот раз выгодным новогодним предложением смогут воспользоваться все владельцы клубной карты "Окского Берега" или специального флаера, который получает каждый новосел жилого комплекса. Их обладатели смогут воспользоваться скидками в таких салонах, как "Кухонный двор", "MATRAMAX", "Sonberry", "Дятьково", "Fandeco" и "Lazurit".

Покупая квартиру, коттедж или таунхаус на территории жилого комплекса, клиенты получают возможность соединить лучшие достоинства жизни в городе и за его чертой. Для жителей предусмотрены все важные объекты социальной инфраструктуры: детские сады, спортплощадки, магазины и многое другое — все в шаговой доступности. Помимо этого, каждый владелец квартиры к жилом комплексе сможет обустроить ее качественной стильной мебелью по выгодным ценам благодаря совместной программе ТЦ "Мебельный Базар" и ЖК "Окский Берег".

Подробнее о скидках в данных салонах на официальном сайте www.mebelny-bazar.ru и в социальных сетях: Вконтакте: mebelnybazar и Instagram: mebelny_bazar.