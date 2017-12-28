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Общество

Итоговый межнациональный совет состоялся в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода 28 декабря

28 декабря 2017 17:52  [116] Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Итоговый межнациональный совет состоялся в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода 28 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации.

Согласно информации, совет провел и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров. На совете также присутствовали представители азербайджанской, ираноязычной армянской еврейской, татарской, грузинской, таджикской, белорусской и цыганской диаспор.

В рамках межнационального совета участники подвели итоги уходящего года, а также обсудили планы на 2018 год. Шаров также поздравил присутствующих с наступающими новогодними праздниками.

"Безусловно, важно поддерживать дружественные отношения с представителями всех национальных диаспор. В уходящем году мы с представителями татарской автономии провели в Канавинском районе национальный татарский праздник "Сабантуй", в начале 2018 года ожидается проведение уже 5 межнационального фестиваля "Мы вместе". Представители разных автономий регулярно принимают участие в районном субботнике, различных культурных мероприятиях. Еще раз повторю, что стремление к плодотворному сотрудничеству и поддержанию дружественной атмосферы в Канавинском районе – это основной аспект работы Межнационального совета" – сказал Шаров.

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