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Нижегородская канатная дорога будет работать до 22:00 в новогодние праздники. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Согласно опубликованной информации, 31 декабря 2017 года канатная дорога будет работать с 09:00 до 19:00, 1 января 2018 года – с 12:00 до 22:00, 2-8 января – с 09:00 до 22:00, с 9 января - в штатном режиме.
Напомним, что работа муниципального транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена ночью 1 января.
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