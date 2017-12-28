Нижегородская канатная дорога будет работать до 22:00 в новогодние праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская канатная дорога будет работать до 22:00 в новогодние праздники. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно опубликованной информации, 31 декабря 2017 года канатная дорога будет работать с 09:00 до 19:00, 1 января 2018 года – с 12:00 до 22:00, 2-8 января – с 09:00 до 22:00, с 9 января - в штатном режиме.

Напомним, что работа муниципального транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена ночью 1 января.