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Общество

Синоптики предупреждают о тумане в Нижегородской области утром 29 декабря

29 декабря 2017 09:14  [143] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики предупреждают о тумане в Нижегородской области утром 29 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, утром 29 декабря местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб.

Из-за снижения видимости на дорогах, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами. Также существует вероятность авиапроисшествий, возможны ограничения в функционировании аэропорта.

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Теги:
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