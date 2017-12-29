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Происшествия

Прокуратура вскрыла схему незаконного предоставления земель администрацией Балахнинского района Нижегородской области

29 декабря 2017 09:32  [428] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура вскрыла схему незаконного изъятия и предоставления земельных участков для строительства администрацией Балахнинского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 29 декабря 2017 года.

По результатам прокурорской проверки, должностные лица администрации Балахнинского района изъяли находящийся в частной собственности двух граждан земельный участок в Балахне для строительства административного здания. "Взамен гражданам были предоставлены шесть земельных участков в экономически привлекательных районах Балахны, предусматривающие строительство многоквартирных жилых домов и магазинов", – говорится в сообщении прокуратуры.

При этом отмечается, что цель изъятия земельного участка, заявленная муниципалитетом, не являлась основанием для принудительного прекращения права частной собственности, а также предоставления возмещения за счет бюджетных средств. "Принятие незаконного решения повлекло причинение ущерба бюджету муниципалитета, а также позволило обойти установленные законом ограничения на предоставление находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участков в частную собственность для целей строительства", - сообщается в пресс-релизе.

По материалам проверки следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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