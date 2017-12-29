Алексей Голдобин назначен главным инженером нижегородского филиала группы "Т Плюс" Бизнес

Алексей Голдобин назначен главным инженером нижегородского филиала группы "Т Плюс". Об этом сообщает пресс-служба компании 29 декабря 2017 года.

Согласно информации, Алексей Голдобин с 2011 года работал начальником отдела и заместителем директора екатеринбургского филиала по реализации приоритетных проектов группы "Т Плюс".

Предыдущий главный инженер нижегородского филиала "Т Плюс" Андрей Ванин получил назначение на аналогичную должность в мордовском филиале компании.

СПРАВКА:

Алексей Анатольевич Голдобин родился в 1973 году в г. Первоуральске Свердловской области. Имеет три высших образования: окончил Уральский государственный технический университет - УПИ по специальностям "Металлургические машины и оборудование" (в 1995 году), "Электроэнергетические системы и сети (в 2004 года) и "Менеджмент" (специализация "Управление проектами" в 2008 году).

В энергетике работает с 1997 года, начал свою трудовую деятельность в должности машиниста котлов Первоуральской ТЭЦ ОАО "ТГК-9" (ныне Группа "Т Плюс"). С 2007 г. работал в ООО "Сервис Новой генерации-Урал", дочернем предприятии ОАО "Интертехэлектро – Новая генерация" в должности руководителя департамента эксплуатации и сервисного обслуживания.

Участвовал в реализации проектов по строительству Ноябрьской парогазовой электростанции (г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа), Курганской парогазовой электростанции. Участвовал в реализации проектов "Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС с установкой двух блоков ПГУ" г. Нижняя Тура, строительству ТЭЦ Академическая г. Екатеринбург.

В ноябре 2017г. награжден премией имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в номинации "За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства г. Екатеринбург" за реализацию инвестиционного проекта "Строительство ТЭЦ "Академическая":

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (г. Дзержинск) и Кстовские тепловые сети.