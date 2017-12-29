Нижегородский зоопарк "Лимпопо" организует свадьбу белоруких гиббонов 3-8 января Общество

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" организует свадьбу белоруких гиббонов 3-8 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка 29 декабря 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе, самочка белорукого гиббона Соня появилась в "Лимпопо" в 2010 году, а Мишель прибыл к ней из Чехии через год. "Во время знакомства приматы по меркам гиббонов были ещё детьми, но теперь, спустя семь лет, они достигли половой зрелости и могут перейти от крепкой дружбы к созданию крепкой семьи", - отмечает пресс-служба зоопарка.

"Гиббоны - человекообразные обезьяны, поэтому мы хотим, чтобы все у них было как у людей: настоящее бракосочетание, свадебные фото, свидетельство о браке. Поэтому мы и решили устроить большие свадебные мероприятия для наших любимых приматов, чтобы и им это было интересно и, конечно же, посетители смогли принять в поздравлении Мишеля и Сони самое активное участие", - рассказал директор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Церемония бракосочетания гиббонов Мишеля и Сони состоится 3 января 2018 года в 12:00 в вольере гиббонов (вольерный комплекс "Тропики" зоопарка "Лимпопо"). Свадебные мероприятия в честь бракосочетания гиббонов продлятся до 8 января включительно.