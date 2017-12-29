ВАЗ сбил женщину с годовалым ребёнком на тротуаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 28 декабря

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ВАЗ-"Жигули" сбил женщину с годовалым ребёнком на тротуаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 28 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 12:00 на ул. Старых Производственников, 15. Согласно информации, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101 (стаж вождения – один год) не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, стоявших на тротуаре.
В результате ДТП 34-летняя женщина-пешеход получила перелом голени, также пострадала годовалая девочка. Обе пострадавшие госпитализированы.
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