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Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Пильнинском районе Нижегородской области 28 декабря

29 декабря 2017 11:39  [156] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб при пожаре в Пильнинском районе Нижегородской области 28 декабря 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 18:40 поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Курмыш. "Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля дома", - говорится в сообщении.

В результате пожара сгорел дом на площади 135 кв.м. Погиб сын хозяина дома, мужчина 1964 года рождения.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 12 человек личного состава и четыре единиц техники. Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

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