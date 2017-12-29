Мужчина погиб при пожаре в Пильнинском районе Нижегородской области 28 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб при пожаре в Пильнинском районе Нижегородской области 28 декабря 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 18:40 поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Курмыш. "Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля дома", - говорится в сообщении.

В результате пожара сгорел дом на площади 135 кв.м. Погиб сын хозяина дома, мужчина 1964 года рождения.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 12 человек личного состава и четыре единиц техники. Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.