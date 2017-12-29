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Общество

Мужчина задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в получении взятки в 3 млн рублей

29 декабря 2017 11:41  [304] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в получении взятки в 3 млн рублей. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 29 декабря 2017 года.

По версии следствия, вечером 28 декабря в нижегородском кафе подозреваемый получил от двух граждан часть требуемой суммы за непривлечение их к уголовной ответственности. При этом подозреваемый располагал сведениями о проведении правоохранительными органами проверки в отношении этих граждан и требовал 3 млн рублей тремя траншами. Но реальной возможности повлиять на принятие решения должностными лицами процессуального решения он не имел.

Уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины возбуждено по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

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