Самые читаемые новости политики в 2017 году Политика

Бывший вице-губернатор Нижегородской области Владимир Иванов, экс-губернатор Валерий Шанцев, и.о. замгубернатора Роман Антонов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Самые читаемые новости политики в 2017 году.

Самым заметным политическим событием уходящего года для Нижегородской области, безусловно, стала досрочная отставка губернатора Валерия Шанцева. Новость об этом набрала более 13,5 тысяч просмотров.

Вторая по популярности новость – о том, что экс-депутат городской Думы Нижнего Новгорода Алексей Белкин арестован в Москве, третья – о том, что правоохранители задержали около 50 участников митинга против коррупции в Нижнем Новгороде 26 марта.

В числе самых читаемых политических событий стал еще ряд кадровых перестановок: уход начальника ГУ МВД по Нижегородской области Ивана Шаева; начальника Управления на транспорте МВД РФ по ПФО Владимира Берглезова; назначение Евгения Люлина и. о. нижегородского вице-губернатора вместо Владимира Иванова; назначение Олега Кручинина руководителем департамента Росприроднадзора по ПФО.

За три последних месяца, с момента назначения Глеба Никитина врио губернатора Нижегородской области, в региональном правительстве кадровых решений было крайне мало. Единственным новым для региона человеком (не считая представителя областного кабмина при правительстве РФ Игоря Зотова) стал Вадим Власов, который в декабре был назначен и.о. министра транспорта Нижегородской области. Новую структуру облправительства Никитин намерен озвучить уже в 2018 году.

Среди других самых читаемых событий на НИА "Нижний Новгород" – визит в Нижний Новгород писателя и политика Эдуарда Лимонова, задержание председателя НРО "Справедливой России" Александра Бочкарева, комментарий депутата Госдумы Вадим Булавинова, опубликованный им после его ухода с поста и.п. секретаря НРО "Единой России" и инцидента, произошедшего на Гребном канале.

Крупных выборов в регионе не было, поэтому новости о них в число самых популярных не попали, однако тут неожиданно оказалось сообщение о том, что НРО "Единой России" подвело итоги праймериз по выборам в Совет депутатов г.о. Перевоз. Новость набрала около 6,5 тысяч просмотров, при том, что в самом городском округе проживает около 16 тысяч человек.