"Группа ГАЗ" проведет ряд лыжных заездов в Нижнем Новгороде в январе-марте 2018 года Спорт

"Группа ГАЗ" проведет ряд лыжных заездов в Нижнем Новгороде в январе-марте 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Лыжный сезон откроется 3 января на лыжной базе Горьковского автозавода "Стригино" и благоустроенной трассе в Стригинском бору. "Нижегородцев ожидает масса спортивно-развлекательных мероприятий - эстафеты, марафоны, анимированные представления, веселые состязания для всей семьи и многое другое. Для тех, кто никогда не стоял на лыжах, опытные тренеры будут проводить мастер-классы", - отмечается в сообщении.

Слоган этого лыжного сезона – "Бросай инет, вставай #налыжи!" Организаторы надеются, что хэштег #налыжи поможет привлечь еще большее количество молодежи к активному спортивному отдыху.

3 января, с 11:30 до 14:00 на лыжной базе ГАЗ "Стригино" состоится большой спортивный семейный праздник "Новогодний заезд" с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые открывают зимний сезон. Будут работать спортивные площадки для детей и взрослых, опытных лыжников и новичков. Все участники получат поощрительные призы. Буфет и "блинная станция" накормят всех желающих.

5, 6, 7 января с 11:30 до 13:00 пройдет мастер-класс "Лыжные надежды". Ведущие лыжники и тренеры обучат азам лыжного спорта. Также нижегородцев ожидают: лыжная и биатлонная эстафета, детский лыжный праздник "Рождественская сказка", конкурсы, детский спринт.

В феврале и марте лыжные и спортивные состязания продолжатся, в том числе стартует любимый нижегородцами суточный лыжный марафон.

Глава Автозаводского района Александр Нагин напомнил, что "стремление к победам не только на производстве, но и в спорте всегда отличало работников ГАЗа.

"С целью сохранения корпоративных и культурных традиций, организации качественного досуга и привлечения к здоровому образу жизни "Группа ГАЗ" развивает спорт и поддерживает спортивные объекты. У ГАЗа свой спортклуб "Торпедо" - ровесник завода. Ежегодно среди сотрудников ГАЗа проводятся такие массовые соревнования, как комплексная спартакиада Горьковского автомобильного завода по зимним и летним видам спорта, эстафетный пробег на призы газеты "Автозаводец", первенства ГАЗа по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, городкам и многим другим видам спорта. В этом году "Группа ГАЗ" организует зимний отдых не только своих сотрудников, но и для всех нижегородцев", - отмечает пресс-служба "Группы ГАЗ".

СПРАВКА:

Горьковский автозавод, входящий в "Группу ГАЗ", с момента своего основания поддерживал развитие любительского и профессионального спорта. В числе спортивных инициатив ГАЗа – суточный лыжный марафон, который впервые состоялся в 1991 году. Со временем традиция прервалась, а в 2017 году возобновилась по инициативе сотрудников "Группы ГАЗ". Мероприятие получило широкий отклик и среди сотрудников Горьковского автозавода, и среди жителей города и области. На первом автозаводском суточном марафоне 1991 года проверить себя вышли полсотни спортсменов. 18 февраля 2017 года на дистанцию вышло рекордное число участников – 238, из них 98 – сотрудники "ГАЗ"а. В 2018 году суточный лыжный марафон состоится 17-18 февраля. Спортивные праздники и лыжные соревнования "Группа ГАЗ" проводит в рамках масштабного движения компании "Базовый элемент" "НА ЛЫЖИ!".