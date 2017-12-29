Нижегородское минэкологии намерено определить еще двух регоператоров в сфере ТКО до конца 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Министерство экологии Нижегородской области намерено определить еще двух региональных операторов в сфере ТКО до конца 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве вечером 28 декабря.



Согласно информации, до конца 2017 года планируется определить еще двух региональных операторов (зоны деятельности №1 и №2). По двум зонам деятельности (зоны деятельности №3 и №5) конкурсные отборы объявлены. По оставшимся четырем зонам деятельности конкурсы будут объявлены в январе 2018 года.



После определения победителей по каждой отдельно взятой кластерной зоне между министерством экологии и региональным оператором будет заключено соответствующее соглашение. Согласно типовой форме соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональный оператор начнет осуществлять деятельность по обращению с ТКО не позднее 1 января 2019 года.



Напомним, о том, что "Управление отходами-НН" стало первым регоператором по обращению с ТКО в Нижегородской области, стало известно 24 ноября. Конкурс проводился по зоне деятельности IV, в которую входят семь муниципальных районов и городских округов: Борский, Городецкий, Семеновский, Ковернинский, Сокольский, левобережные части Лысковского и Воротынского районов с населением примерно в 270 тысяч человек. Договор между предприятием и министерством на 3,2 млрд рублей был заключен 11 декабря. Всего в области планируется выбрать девять региональных операторов.



Региональный оператор будет осуществлять cбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов, а также ликвидировать несанкционированные свалки ТКО.