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Бизнес

Энергообъекты "Т Плюс" на период новогодних праздников переводятся в режим повышенной готовности

29 декабря 2017 12:14  [118] Бизнес

Энергообъекты "Т Плюс" на период новогодних праздников переводятся в режим повышенной готовности. Об этом пресс-служба компании сообщила 29 декабря 2017 года.

Согласно информации, с 30 декабря по 8 января 2018 года предприятия Группы "Т Плюс" будут работать в режиме повышенной готовности для обеспечения надежного тепло- и энергоснабжения потребителей 16 регионов операционной зоны компании в праздничные дни. Соответствующий приказ был подписан председателем правления ПАО "Т Плюс" Денисом Паслером.

В рамках режима повышенной готовности на генерирующих объектах и сетевой инфраструктуре будет осуществляться усиленный контроль состояния работы технологического оборудования. На объектах филиалов "Т Плюс", включая Нижегородский, проведены все необходимые проверки, завершены плановые ремонты. Для обеспечения бесперебойного тепло- и электроснабжения на электростанциях сформирован аварийный запас топлива. Особое внимание было уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы.

Аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы, а также руководящий состав ПАО "Т Плюс" и его филиалов в праздничные дни будут нести круглосуточное дежурство согласно утвержденному графику. В регионах операционной зоны компании ежедневно будет дежурить в общей сложности более 600 работников аварийно-ремонтных бригад и не менее 140 единиц тяжелой техники, готовых к устранению любых неисправностей в кратчайшие сроки.

На предприятиях Нижегородского филиала "Т Плюс" на период новогодних праздников организовано дежурство в круглосуточном режиме 16 бригад, оснащенных специальной техникой и транспортными средствами.

СПРАВКА:
В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (Дзержинск) и Кстовские тепловые сети.

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